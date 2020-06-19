Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Он подчеркнул, что принцип сохранности личных данных остается неизменным: право на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом мессенджера во всех странах.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.

"Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов", - написал Дуров на своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что принцип сохранности личных данных остается неизменным: право на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом мессенджера во всех странах.

"Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере", - добавил Дуров.

Напомним, Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram. Решение было принято по согласованию с Генеральной прокуратурой.

В начале июня Павел Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления "экстремистской пропаганды".

В России разблокировали Telegram >>

В апреле 2020 года Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву законопроект о прекращении блокировок Telegram. В документе отмечалось, что "декларативная блокировка мессенджера" наносит урон престижу государственной власти.

Напомним, Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.