16:12 19 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Павел Дуров

Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

© AFP 2018 / Steve Jennings
В мире
Получить короткую ссылку
56710
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200619/14368980/Pavel-Durov-prokommentiroval-razblokirovku-Telegram-v-Rossii.html

Он подчеркнул, что принцип сохранности личных данных остается неизменным: право на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом мессенджера во всех странах.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.

"Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов", - написал Дуров на своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что принцип сохранности личных данных остается неизменным: право на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом мессенджера во всех странах.

"Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере", - добавил Дуров.

Напомним, Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram. Решение было принято по согласованию с Генеральной прокуратурой. 

В начале июня Павел Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления "экстремистской пропаганды".

В России разблокировали Telegram >> 

В апреле 2020 года Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву законопроект о прекращении блокировок Telegram. В документе отмечалось, что "декларативная блокировка мессенджера" наносит урон престижу государственной власти.

Напомним, Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. 

Теги:
мессенджер, Telegram, Telegram, Telegram, Россия, Россия, Павел Дуров



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния.
Лучший друг везде с тобой: как питомцы и их хозяева выходят из карантина — фото
Калининградский зоопарк выпустил спасенного тюленя в Балтийское море
Спасенного тюленя выпустили в Балтийское море — видео
Влияние пандемии на экономику и принимаемые антикризисные меры
Лекарство от кризиса: чем лечить узбекскую экономику

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться