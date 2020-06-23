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Бывший президент КР Алмазбек Атамбаев. Архивное фото

Суд приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы

Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200623/14395699/Sud-prigovoril--Almazbeka-Atambaeva-k-11-godam-lisheniya-svobody.html

Бывший президент Кыргызстана отказался от участия в слушаниях и от последнего слова, по решению судьи он был удален из зала суда до конца процесса.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Суд признал Атамбаева виновным и постановил назначить наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы с конфискацией госнаград и имущества", - зачитал свое решение судья.

Рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев, началось в суде в середине ноября 2019 года. Процесс проходил в закрытом режиме.

Бывший президент отказался от участия в слушаниях и от последнего слова, по решению судьи он был удален из зала суда до конца процесса.

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Напомним, в начале августа 2019 года в Кыргызстане была проведена операция по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Против сторонников бывшего лидера были применены спецсредства, на что те открыли ответный огонь. К тому же в плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. Экс-президент сам сдался силовикам лишь на следующий день.

В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. 

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По итогам президентских выборов в 2017-м Алмазбек Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Однако вскоре после этого против членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

Теги:
заключенный, Суд, суд, президент, Президент, Кыргызстан, Кыргызстан, Алмазбек Атамбаев, Атамбаев



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