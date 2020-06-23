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Владимир Путин призвал россиян быть осторожными до производства вакцины

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200623/14398805/Vladimir-Putin-prizval-rossiyan-byt-ostorozhnymi-do-proizvodstva-vaktsiny.html

Россия предпринятыми действиями в борьбе с коронавирусом заставляет эпидемию отступить, но коронавирус по-прежнему опасен.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Владимир Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными, пока в РФ не начнется производство действенной вакцины от коронавируса, сообщил глава государства в своем обращении.

По его словам, Россия предпринятыми действиями в борьбе с коронавирусом заставляет эпидемию отступить, но коронавирус по-прежнему опасен, и тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью.

"В целом, мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома, но вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью", - сказал Путин.

Напомним, президент России выступает с телевизионным обращением к гражданам.

Обращение Владимира Путина к россиянам — прямая трансляция >>

Речь идет о наиболее актуальных темах, в том числе предварительных итогах борьбы с коронавирусом и состоянии экономики.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 599 705 человек, более 356 тысяч вылечились, 8359 скончались.

Теги:
видеообращение, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, Владимир Путин, Владимир Путин



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