Владимир Путин призвал россиян быть осторожными до производства вакцины

Россия предпринятыми действиями в борьбе с коронавирусом заставляет эпидемию отступить, но коронавирус по-прежнему опасен.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Владимир Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными, пока в РФ не начнется производство действенной вакцины от коронавируса, сообщил глава государства в своем обращении.

По его словам, Россия предпринятыми действиями в борьбе с коронавирусом заставляет эпидемию отступить, но коронавирус по-прежнему опасен, и тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью.

"В целом, мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома, но вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью", - сказал Путин.

Напомним, президент России выступает с телевизионным обращением к гражданам.

Обращение Владимира Путина к россиянам — прямая трансляция >>

Речь идет о наиболее актуальных темах, в том числе предварительных итогах борьбы с коронавирусом и состоянии экономики.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 599 705 человек, более 356 тысяч вылечились, 8359 скончались.