У главы Кыргызстана не обнаружили COVID-19

У двух членов делегации подтвердилось наличие заболевания. Остальные делегаты и сопровождающие лица в настоящий момент находятся на самоизоляции.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. У президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова не подтвердился коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба кыргызского правительства.

"Результаты анализа главы государства показали отрицательный результат на наличие заболевания",— говорится информации.

Отмечается, что Сооронбай Жээнбеков продолжает находиться на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме.

Напомним, что вчера глава республики должен был принять участие в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади. Для этого он и его делегация прибыли заранее в Москву.

Однако по прилете в российскую столицу у двоих сопровождающих кыргызской делегации выявили COVID-19.

Правительство Кыргызстана подтвердило данную информацию.

"У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Так как болезнь у них проходит бессимптомно, лечение с сегодняшнего дня будет проводиться в условиях домашней изоляции", — говорится в официальном заявлении.

У остальных членов делегации и сопровождающих лиц повторный анализ на COVID-19 показал отрицательный результат. В настоящий момент они все находятся на самоизоляции.