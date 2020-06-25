14:26 25 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

У главы Кыргызстана не обнаружили COVID-19

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
22 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200625/14411050/U-glavy-Kyrgyzstana-ne-obnaruzhen-COVID-19.html

У двух членов делегации подтвердилось наличие заболевания. Остальные делегаты и сопровождающие лица в настоящий момент находятся на самоизоляции.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. У президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова не подтвердился коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба кыргызского правительства.

"Результаты анализа главы государства показали отрицательный результат на наличие заболевания",— говорится информации.

Отмечается, что Сооронбай Жээнбеков продолжает находиться на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
© Sputnik / Сергей Гунеев
Стало известно, почему глава Кыргызстана не был на параде, находясь в Москве

Напомним, что вчера глава республики должен был принять участие в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади. Для этого он и его делегация прибыли заранее в Москву.

Однако по прилете в российскую столицу у двоих сопровождающих кыргызской делегации выявили COVID-19.

Правительство Кыргызстана подтвердило данную информацию.

"У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Так как болезнь у них проходит бессимптомно, лечение с сегодняшнего дня будет проводиться в условиях домашней изоляции", — говорится в официальном заявлении.

У остальных членов делегации и сопровождающих лиц повторный анализ на COVID-19 показал отрицательный результат. В настоящий момент они все находятся на самоизоляции.

Теги:
Сооронбай Жээнбеков, коронавирус, Кыргызстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Военный парад в Москве в честь 75-летия Победы — самые яркие моменты
Москва озарилась праздничным салютом в честь 75-летия Победы — видео
Олимпийские герои Узбекистана
Олимпийская гордость Узбекистана: призеры Игр разных лет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться