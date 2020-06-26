В Кыргызстане у восьми сотрудников аппарата президента выявили коронавирус

Все сотрудники аппарата сдали анализы после того, как инфекцию выявили у членов делегации президента Сооронбая Жээнбекова при поездке в Москву.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. У восьми сотрудников аппарата президента Кыргызстана выявили коронавирус, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Все сотрудники аппарата сдали анализы после того, как инфекцию выявили у членов делегации президента Сооронбая Жээнбекова при поездке в Москву.

В пресс-службе отметили, что восемь сотрудников были контактными лицами.

"Отметим, что с учетом характера этого заболевания и сомнительных случаев при первом анализе все сотрудники сдадут повторный анализ, соответственно результаты могут измениться", — говорится в информации.

Они будут находиться на самоизоляции из-за отсутствия симптомов и получать лечение.

Напомним, 24 июня президент Кыргызстана решил не участвовать в параде, так как у двоих сопровождающих был выявлен коронавирус. Тогда у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны был обнаружен положительный результат.

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Позже анализ на коронавирус у президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова по возвращении в Бишкек показал отрицательный результат.