17:14 26 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск
Здание белого дома Кыргызской республики

В Кыргызстане у восьми сотрудников аппарата президента выявили коронавирус

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В мире
Получить короткую ссылку
108 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200626/14419750/V-Kyrgyzstane-u-vosmi-sotrudnikov-apparata-prezidenta-vyyavili-koronavirus.html

Все сотрудники аппарата сдали анализы после того, как инфекцию выявили у членов делегации президента Сооронбая Жээнбекова при поездке в Москву.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. У восьми сотрудников аппарата президента Кыргызстана выявили коронавирус, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Все сотрудники аппарата сдали анализы после того, как инфекцию выявили у членов делегации президента Сооронбая Жээнбекова при поездке в Москву.

В пресс-службе отметили, что восемь сотрудников были контактными лицами.

"Отметим, что с учетом характера этого заболевания и сомнительных случаев при первом анализе все сотрудники сдадут повторный анализ, соответственно результаты могут измениться", — говорится в информации.

Они будут находиться на самоизоляции из-за отсутствия симптомов и получать лечение.

Напомним, 24 июня президент Кыргызстана решил не участвовать в параде, так как у двоих сопровождающих был выявлен коронавирус. Тогда у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны был обнаружен положительный результат.

У главы Кыргызстана не обнаружили COVID-19 >>

Позже анализ на коронавирус у президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова по возвращении в Бишкек показал отрицательный результат.

Теги:
президент, Президент, коронавирус, Кыргызстан, Кыргызстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Хабиб Нурмагомедов
Самые успешные до 40 лет в России - фотолента
"Российская угроза", или как Германия сама себе вредит, выступая против РФ
Олимпийские герои Узбекистана
Олимпийская гордость Узбекистана: призеры Игр разных лет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться