"Еще одна заказная статья": Трамп о материале The New York Times про Россию

По словам американского лидера, велика вероятность, что источника, на который ссылаются американские СМИ в своей скандальной статье, даже не существует.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на статью The New York Times, в которой журналисты обвинили спецслужбы РФ в причастности к убийствам американских военных в Афганистане.

...Nobody’s been tougher on Russia than the Trump Administration. With Corrupt Joe Biden & Obama, Russia had a field day, taking over important parts of Ukraine - Where’s Hunter? Probably just another phony Times hit job, just like their failed Russia Hoax. Who is their “source”? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

​"Возможно, это еще одна заказная статья липовой [The New York] Times, так же как их провалившаяся "утка" о России. Кто их "источник"?", — написал Трамп в своем Twitter.

Он призвал издание раскрыть свой источник. Напомним, что в статье The New York Times утверждалось, что информация была получена в том числе в ходе допросов захваченных в плен боевиков. Однако никаких конкретных деталей или улик издание не привело.

"Спорим, они не смогут это сделать, вероятно, этого человека даже не существует", — добавил Трамп.

Ранее об отсутствии у Трампа и у вице-президента Майка Пенсу каких-либо сведений о сговоре России и талибов также заявила и пресс-секретарь Белого дома.

Двадцать шестого июня журналисты New York Times опубликовали статью, в которой утверждали, что РФ якобы предлагала членам террористической группировки "Талибан"* "охотиться" за вознаграждение за американскими солдатами в Афганистане.

Все это, по мнению издания, было направлено на срыв мирного договора с талибами.

В МИД РФ данную информацию назвали "незатейливым вбросом".

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран