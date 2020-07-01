В России проходит заключительный день голосования по поправкам к Конституции

Как заявили в Центральной избирательной комиссии, никаких серьезных нарушений, которые потребовали бы спецзаседаний ЦИК, не выявлено. По данным ВЦИОМ, явка на голосовании превысила 55%.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сегодня — заключительный день всероссийского голосования по вопросу необходимости изменения Основного закона страны.

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В голосовании, к слову, также принял участие президент России Владимир Путин, причем не дистанционно, а лично, соблюдая все требования безопасности.

Самая высокая явка на голосовании на 10.00 (по московскому времени) зафиксирована в Чечне — 85,66%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.

Также высокая явка на это время отмечается в Республике Тыва — 86,32%.

На текущий момент на голосовании пока не выявлено никаких серьезных нарушений, которые бы потребовали спецзаседаний ЦИК. Об этом заявила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

© Sputnik / Григорий Сысоев Женщина на избирательном участке No88, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

На всех участках соблюдаются необходимые требования безопасности: на входе стоят антисептики, у всех граждан измеряется температура.

© Sputnik / Виталий Аньков Сотрудница избирательной комиссии измеряет температуру бесконтактным методом перед началом голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №919 во Владивостоке.

Работники избирательных участков не обходят вниманием даже самых необычных голосующих. Так, к примеру, в Барнауле замдиректора городского зоопарка пришел голосовать вместе с медвежонком Дашей.

© Sputnik / Андрей Каспришин Заместитель директора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев пришел с медвежонком Дашей на избирательный участок в Барнауле, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России

Среди других обязательных санитарных требований — обязательная дезинфекция всех кабинок. Кроме того, работники участков позаботились и об обеспечении необходимой социальной дистанции в 1,5 метра.

© Sputnik / Павел Лисицын Сотрудница избирательного участка №1331 в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России, дезинфицирует кабинку для голосования

К тем гражданам, которые по тем или иным причинам не могут добраться до избирательных участков, приезжают на дом. Такая система, к примеру, позволила отдать свой голос участнику Великой Отечественной войны Григорию Скрипову, проживающему в поселке Солнечном Челябинской области.

© Sputnik / Александр Кондратюк Участник Великой Отечественной войны Григорий Скрипов во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России рядом со своим домом в поселке Солнечном Челябинской области.

Между тем голосование проходит не только на территории России, но и за рубежом.

Дезинфекция рук на входе в избирательный участок №8159 на территории посольства России в Бишкеке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ Sputnik

Очередь возле избирательного участка №8000 в городу Сухуме в Грузии, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ Sputnik

Дезинфекция рук на входе в избирательный участок №8000 в городе Сухуме в Грузии, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Sputnik

Женщина получает бюллетень для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №8159 на территории посольства Российской Федерации в Бишкеке. Sputnik 1 / 4 Sputnik Дезинфекция рук на входе в избирательный участок №8159 на территории посольства России в Бишкеке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране было решено его отложить. Позднее президент объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 по 30 июня.