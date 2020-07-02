ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, об этом сообщает Sputnik Казахстан.

О самочувствии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева рассказал его пресс-секретарь Айдос Укибай. Тест на COVID-19, который был проведен сегодня, показал отрицательный результат.

Twitter/@Aidos_Ukibay Назарбаев вылечился от коронавируса

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - сообщил он в своем Twitter-аакаунте.

Напомним, Назарбаев заразился коронавирусом 18 июня. По данным Укибая, Елбасы находился на самоизоляции и продолжал работать в дистанционном режиме.