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Назарбаев вылечился от коронавируса

Назарбаев вылечился от коронавируса

Twitter/@Aidos_Ukibay
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200702/14460957/Nazarbaev-vylechilsya-ot-koronavirusa.html

Сегодняшний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, об этом сообщает Sputnik Казахстан.

О самочувствии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева рассказал его пресс-секретарь Айдос Укибай. Тест на COVID-19, который был проведен сегодня, показал отрицательный результат.

Назарбаев вылечился от коронавируса
Twitter/@Aidos_Ukibay
Назарбаев вылечился от коронавируса

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - сообщил он в своем Twitter-аакаунте.

Напомним, Назарбаев заразился коронавирусом 18 июня. По данным Укибая, Елбасы находился на самоизоляции и продолжал работать в дистанционном режиме.

Теги:
коронавирус, Казахстан, Казахстан, Нурсултан Назарбаев



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