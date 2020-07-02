ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, об этом сообщает Sputnik Казахстан.
О самочувствии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева рассказал его пресс-секретарь Айдос Укибай. Тест на COVID-19, который был проведен сегодня, показал отрицательный результат.
"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - сообщил он в своем Twitter-аакаунте.
Напомним, Назарбаев заразился коронавирусом 18 июня. По данным Укибая, Елбасы находился на самоизоляции и продолжал работать в дистанционном режиме.