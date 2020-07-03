Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Напомним, в мае стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находится в коме. У него были осложнения после пневмонии.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, болевший коронавирусом, скончался, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково предопределение!" - написал Кадыров.

Напомним, в мае стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находится в коме.

По сообщениям СМИ, у мужчины начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту.

СМИ: отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме >>

Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. Он был заслуженным тренером России и работал не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.

Семья именитого бойца в ноябре 2019 года посещали Узбекистан в качестве почетных гостей и соорганизаторов первого в стране турнира по смешанным единоборствам GFC, который состоялся в Ташкенте. Именно на этой площадке младший брат Хабиба Нрумагомедова Умар защитил свой титул и смог уже перейти в более высокую лигу.