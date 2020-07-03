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Умер отец Хабиба Нурмагомедова

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200703/14469543/Umer-otets-Khabiba-Nurmagomedova.html

Напомним, в мае стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находится в коме. У него были осложнения после пневмонии.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, болевший коронавирусом, скончался, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково предопределение!" - написал Кадыров.

Напомним, в мае стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находится в коме. 

Церемония взвешивания Умара Нурмагомедова перед турниром GFC в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ждет его брата в случае победы в Ташкенте
По сообщениям СМИ, у мужчины начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту.

СМИ: отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме >>

Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. Он был заслуженным тренером России и работал не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.

Семья именитого бойца в ноябре 2019 года посещали Узбекистан в качестве почетных гостей и соорганизаторов первого в стране турнира по смешанным единоборствам GFC, который состоялся в Ташкенте. Именно на этой площадке младший брат Хабиба Нрумагомедова Умар защитил свой титул и смог уже перейти в более высокую лигу.

Теги:
Рамзан Кадыров, коронавирус, смерть, Хабиб Нурмагомедов



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