В Москве из-за масок и перчаток подрались курьеры - видео

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Москве произошла драка между курьерами "Яндекс.Еды" и Delivery Club, которая попала на видео.
Ориентировочно стычка между работниками службы доставки произошла в середине дня 2 июля.
На данный момент по данному происшествию проводится проверка.
"В 14:30 на службу 02 поступило сообщение о конфликте по адресу Маршала Катукова, 19. По прибытии сотрудников полиции на указанный адрес лица, нарушающие общественный порядок, замечены не были", - отметили в ведомстве РИА Новости.
Как рассказывают очевидцы, участники драки разбежались сразу по прибытии полиции. О пострадавших не сообщается, представители компаний также пока не дали комментарий по данному инциденту.
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Причиной драки стал вопрос ношения масок и перчаток при доставке заказов.