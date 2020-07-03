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В Москве из-за масок и перчаток подрались курьеры - видео

© Sputnik / Владимир Баранов
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Причиной драки стал вопрос ношения масок и перчаток при доставке заказов. Смотрите видео в нашем материале!

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Москве произошла драка между курьерами "Яндекс.Еды" и Delivery Club, которая попала на видео.

Ориентировочно стычка между работниками службы доставки произошла в середине дня 2 июля.

На данный момент по данному происшествию проводится проверка.

"В 14:30 на службу 02 поступило сообщение о конфликте по адресу Маршала Катукова, 19. По прибытии сотрудников полиции на указанный адрес лица, нарушающие общественный порядок, замечены не были", - отметили в ведомстве РИА Новости.

Как рассказывают очевидцы, участники драки разбежались сразу по прибытии полиции. О пострадавших не сообщается, представители компаний также пока не дали комментарий по данному инциденту.

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Причиной драки стал вопрос ношения масок и перчаток при доставке заказов.

 

Теги:
драка, Россия, Россия, Москва, Москва, курьер, видеоролик, Видео



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