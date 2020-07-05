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Канье Уэст и Ким Кардашьян на Met Gala

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США

© REUTERS / ANDREW KELLY
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200705/14476421/Kane-Uest-zayavil-o-namerenii-ballotirovatsya-v-prezidenty-SShA.html

Певец объявил об этом в своем Twitter. Илон Маск уже пообещал поддержать новоявленного кандидата в президенты.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Популярный американский рэпер Канье Уэст сделал сенсационное объявление — звезда шоу-бизнеса намерен участвовать в президентской гонке в США.

​"Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — написал рэпер в своем Twitter.

Публикацию уже репостнула его супруга Ким Кардашьян и некоторые другие знаменитости. Так, например, глава компании SpaсeX Илон Маск заявил, что "полностью поддерживает" Уэста. 

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Однако большинство пользователей скептически отнеслись к такому заявлению рэпера.

Впрочем, музыкант не сопроводил свою публикацию какой-либо конкретикой. Уэст не уточнил, в каком именно году собирается бороться за пост президента, однако свое сообщение он сопроводил хэштегом "Видение2020".

Это не первый раз, когда певец заявляет о подобных намерениях. Ранее он говорил о своих планах бороться президентское кресло в 2024-м. 

К слову, Канье Уэст всегда активно поддерживал Трампа и неоднократно лично с ним встречался. Однако позднее исполнитель утверждал, что его использовали в политических целях.

Теги:
Президентские выборы в США, президент США, шоу-бизнес, певец



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