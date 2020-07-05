Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Певец объявил об этом в своем Twitter. Илон Маск уже пообещал поддержать новоявленного кандидата в президенты.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Популярный американский рэпер Канье Уэст сделал сенсационное объявление — звезда шоу-бизнеса намерен участвовать в президентской гонке в США.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

​"Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — написал рэпер в своем Twitter.

Публикацию уже репостнула его супруга Ким Кардашьян и некоторые другие знаменитости. Так, например, глава компании SpaсeX Илон Маск заявил, что "полностью поддерживает" Уэста.

Однако большинство пользователей скептически отнеслись к такому заявлению рэпера.

Впрочем, музыкант не сопроводил свою публикацию какой-либо конкретикой. Уэст не уточнил, в каком именно году собирается бороться за пост президента, однако свое сообщение он сопроводил хэштегом "Видение2020".

Это не первый раз, когда певец заявляет о подобных намерениях. Ранее он говорил о своих планах бороться президентское кресло в 2024-м.

К слову, Канье Уэст всегда активно поддерживал Трампа и неоднократно лично с ним встречался. Однако позднее исполнитель утверждал, что его использовали в политических целях.