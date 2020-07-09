В Москве с 13 июля отменят режим обязательного ношения масок на улицах

Однако горожанам все еще необходимо будет использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и общественных местах.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Начиная с понедельника, 13 числа, в Москве перестанет быть обязательным ношение защитных масок на улицах.

Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Официальная статистика показывает, что за прошедшую неделю среднее число коронавирусных больных в Москве снизилось еще на 20%.

Эта позитивная тенденция позволяет задуматься об отмене ограничений, "прежде всего в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению", добавил Собянин.

Так, с 13 июля возобновят свою работу учебные учреждения Москвы — спортивные, музыкальные и художественные школы. Свои двери также откроют вузы: студенты смогут посещать занятия, а абитуриенты — сдавать очно вступительные экзамены.

Что касается сферы культуры, то здесь москвичей тоже ожидают радостные вести: с 13 числа в столице вновь заработают аттракционы, парки отдыха, культурные центры и организации досуга.

Правда, пока не идет речи об открытии кинотеатров и концертных залов. Их деятельность планируют возобновить лишь с 1 августа. И есть одно условие: заполняемость помещения не должна превышать 50%.

Кроме того, все еще под запретом остаются массовые мероприятия на открытом воздухе.

Несмотря на отмену масочного режима на улицах, сохраняется требование соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и ношения средств индицивидуальной защиты в транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах.