20:12 09 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
Девушка в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве

В Москве с 13 июля отменят режим обязательного ношения масок на улицах

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200709/14508529/V-Moskve-s-13-iyulya-otmenyat-rezhim-obyazatelnogo-nosheniya-masok-na-ulitsakh.html

Однако горожанам все еще необходимо будет использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и общественных местах.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Начиная с понедельника, 13 числа, в Москве перестанет быть обязательным ношение защитных масок на улицах.

ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от СOVID-19
Ruptly
ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от коронавируса — видео

Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Официальная статистика показывает, что за прошедшую неделю среднее число коронавирусных больных в Москве снизилось еще на 20%.

Эта позитивная тенденция позволяет задуматься об отмене ограничений, "прежде всего в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению", добавил Собянин.

Так, с 13 июля возобновят свою работу учебные учреждения Москвы — спортивные, музыкальные и художественные школы. Свои двери также откроют вузы: студенты смогут посещать занятия, а абитуриенты — сдавать очно вступительные экзамены. 

Что касается сферы культуры, то здесь москвичей тоже ожидают радостные вести: с 13 числа в столице вновь заработают аттракционы, парки отдыха, культурные центры и организации досуга. 

Правда, пока не идет речи об открытии кинотеатров и концертных залов. Их деятельность планируют возобновить лишь с 1 августа. И есть одно условие: заполняемость помещения не должна превышать 50%.

Кроме того, все еще под запретом остаются массовые мероприятия на открытом воздухе. 

Несмотря на отмену масочного режима на улицах, сохраняется требование соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и ношения средств индицивидуальной защиты в транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах.

Теги:
защитные маски, Карантин, Россия, Москва



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жара, солнце, девушки — как прекрасный пол проводит лето
Взлет и посадка на грунт: экипажи Ил-76 показали сложнейший элемент летной подготовки
Экипажи Ил-76 показали самый опасный элемент высшего пилотажа
Куда перешли хоккеисты Хумо в новом сезоне
От Самары до Караганды: где проведут сезон игроки "Хумо"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться