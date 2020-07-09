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Мэр г.Сеула г-н Пак Вон Сун

Мэр Сеула найден мертвым – полиция

Ассоциация корейских культурных центров Узбекистана
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200709/14509100/Mer-Seula-nayden-mertvym--politsiya.html

Об исчезновении главы городской администрации сообщила его дочь, она обратилась в полицию с заявлением о пропаже отца.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Тело было обнаружено в районе гор Пугаксан на севере столицы.

Об исчезновении главы городской администрации сообщила его дочь, она обратилась в полицию с заявлением о пропаже отца. По ее словам, он ушел из дома, "оставив записку, похожую на завещание", его телефон в тот момент был недоступен.

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Посже выяснилось, что накануне секретарь мэра подала на него иск с обвинениями в домогательствах. Согласно показаниям девушки, что глава города не только прикасался к ней, но и посылал ей личные фотографии в основном через Telegram. В доказательство была предоставлена переписка в мессенджере.

В июле 2017 года Пак Вон Сун присутствовал на церемонии открытия памятника в честь 80-летия проживания корейцев в Узбекистане. Тогда он был в Ташкенте впервые.

Теги:
смерть, поиски, Южная Корея, Сеул, мэр



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