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В России приступили к финальным испытаниям вакцины от COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200710/14513014/V-Rossii-pristupili-k-finalnym-ispytaniyam-vaktsiny-ot-COVID-19.html

Ранее российской вакциной заинтересовались во Всемирной организации здравоохранения. Иностранные ученые рассчитывают на сотрудничество с коллегами из РФ.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В России началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19. 

Отмечается, что у добровольцев, которые приняли участие в тестах, уже сформировался иммунитет к вирусу. Напомним, что первой группе испытуемых (ими стали солдаты-контрактники) вакцину ввели почти месяц назад — 18 июня.

Затем к ним присоединились гражданские лица, в том числе девушки. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо. Их состояние оценивается как стабильное: никаких жалоб на здоровье нет, негативных последствий от введения препарата не выявлено.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что страна проводит клинические исследования сразу нескольких вакцин.

Российскими разработками уже заинтересовались в ВОЗ. Как заверил главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, организация ждет окончания тестирования в РФ вакцины от COVID-19 и препарата для лечения коронавируса. 

Помимо вакцины, российские ученые активно занимаются разработкой препарата для лечения коронавирусной инфекции. Одно из лекарств —  "Авифавир" — уже одобрено Минздравом.

Теги:
ВОЗ, Россия, коронавирус, Вакцина



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