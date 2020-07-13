В России предложили компенсировать затраты работников на удаленке

Депутаты планируют законодательно закрепить такие понятия, как "неприкосновенность времени отдыха" и "время взаимодействия".

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Министерство труда РФ поддержало законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".

"Работающий в дистанционном режиме имеет право использовать личное оборудование, программно-технические средства. Сотрудник на удаленке, в частности, сможет запросить возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию личного компьютера", - говорится в информации.

Пункты о компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе и локальные нормативные акты.

По словам авторов законопроекта, он также должен защитить работников на дистанционке от круглосуточной работы. Депутаты планируют законодательно закрепить такие понятия, как "неприкосновенность времени отдыха" и "время взаимодействия".

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