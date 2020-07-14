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Мобильный пункт тестирования на коронавирус в Пулково

В России с 15 июля отменят обязательный карантин для приезжающих в страну

© Sputnik / Александр Гальперин
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200714/14532252/V-Rossii-s-15-iyulya-otmenyat-obyazatelnyy-karantin-dlya-priezzhayuschikh-v-stranu.html

Соответствующее постановление подписано главой Роспотребнадзора, главным государственным врачом России Анной Поповой.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих в страну. Об этом говорится в соответствующем постановлении Роспотребнадзора.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Теперь приезжающим требуется лишь справка, подтверждающая отсутствие COVID-19. Анализ должен быть взят не ранее, чем за три дня до прибытия в страну.

Если гражданин по приезде в Россию такую справку не предоставит, то его обяжут пройти тест на коронавирус в течение трех дней.

Что касается граждан РФ, возвращающихся на родину, то для них предусмотрена аналогичная процедура. 

Справку можно предоставить как на русском, так и на английском языке. 

Напомним также, что с 13 июля в Москве отменили режим обязательного ношения масок на улицах. Кроме того, свою работу возобновили культурные, учебные и развлекательные учреждения. 

Однако проведение массовых мероприятий все еще остается под запретом. 

Также, несмотря на отмену масочного режима на улицах, сохраняется требование соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и ношения средств индивидуальной защиты в транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах.

Теги:
коронавирус, Карантин, Россия



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