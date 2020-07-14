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Обстановка на границе Армении и Азербайджана: погибли военные

© Sputnik / Валерий Мельников
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Sputnik Узбекистан
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Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Уже несколько человек погибли в результате боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, информирует Sputnik.

Минобороны Армении сообщило о гибели двух офицеров в результате обстрела с азербайджанской стороны.

"В результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы смертельные ранения получили майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян", - написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала.

В том числе в результате отражения атаки погибли генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев, майоры Намиг Ахмедов и Анар Новрузов, прапорщики Ильгар Зейналлы и Яшар Бабаев и солдат-сверхсрочник Эльчин Мустафазаде.

Напомним, начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. 

Вооруженное столкновение на границе Армении и Азербайджана - что известно >>

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

Теги:
Происшествие, обстрел, госграница, граница, границы, Азербайджан, Азербайджан, Армения



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