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В МИД Узбекистана призвали Ереван и Баку к дипломатическим переговорам

© Sputnik / Валерий Мельников
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В МИД подчеркнули, что республика выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В МИД Узбекистана высказали обеспокоенность сложившейся ситуацией на азербайджанско-армянской границе, повлекшей за собой человеческие жертвы.

"Дальнейшее обострение ситуации на данном участке может привести к жертвам среди мирного населения, разрушить важные экономические связи и коммуникации на пространстве СНГ, нанести ущерб региональной безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что республика выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации.

Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
© Sputnik / Михаил Воскресенский
ОДКБ призвала Ереван и Баку немедленно прекратить огонь на границе

Во внешнеполитическом ведомстве принесли соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, начавшийся вооруженный конфликт на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу.

Теги:
перестрелка, госграница, Конфликт, Азербайджан, Армения



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