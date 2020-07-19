"Сердце Хабиба разбито, но он будет биться с Гэтжи" — менеджер Нурмагомедова

В активе Нурмагомедова — 28 побед в 28 поединках в ММА. Он действующий чемпион UFC в легком весе. Джастин Гэтжи — обладатель временного чемпионского пояса за свою карьеру одержал 22 победы при двух поражениях.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не собирается завершать свою спортивную карьеру, несмотря на боль от утраты отца.

Об этом заявил менеджер бойца ММА Али Абдель-Азиз в интервью изданию TMZ.

По его словам, у Нурмагомедова "есть цели, которые нужно достичь".

"Вы увидите его до конца года. Я, он и Дана Уайт общаемся с матчмейкерами и решаем вопрос с датой. Уверен, Дана сообщит всем, когда состоится бой Хабиба", — отметил Абдель-Азиз.

По его словам, спортсмен очень переживает из-за смерти отца, который был его наставником и лучшим другом.

"Конечно, его сердце разбито. <...> Но в конце концов у отца Хабиба есть наследие, и он бы хотел, чтобы Хабиб достиг его. Хабиб – живая легенда. Именно так и рождаются легенды — из невзгод, смерти, многих вещей, и это то, что делает Хабиб. Он вернулся после операции на спине, после операции на крестообразных связках, после смерти своего отца, и он будет драться с Гэтжи. Они устроят великолепное представление боевых искусств", — добавил менеджер бойца.

Напомним: отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, болевший коронавирусом, скончался в начале июля. У него были осложнения после пневмонии.