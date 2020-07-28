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Google оставит сотрудников на удаленке до июля 2021 года

© AFP 2018 / TOSHIFUMI KITAMURA
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200728/14638680/Google-ostavit-sotrudnikov-na-udalenke-do-iyulya-2021-goda.html

По мнению компании, это поможет сотрудникам соблюдать баланс между работой и заботой о себе и своих близких в ближайший год.

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Компания Google продлит удаленный режим работы для своих сотрудников как минимум до июля 2021 года, соответствующее письмо сегодня отправил работникам генеральный директор корпорации Сундар Пичаи, пишет The Wall Street Journal.

"Чтобы сотрудники могли планировать будущее, мы продлеваем возможность добровольно работать из дома до 30 июня 2021 года для тех должностей, которые не требуют пребывания в офисе", — заявил Сундар Пичаи.

По мнению компании, это поможет сотрудникам соблюдать баланс между работой и заботой о себе и своих близких в ближайший год.

Американские СМИ также предполагают, что теперь другие крупные технологические компании, которые изначально планировали работу сотрудников из дома до января 2021 года, могут скорректировать свои планы.

"ЯсноПонятно". Удаленка, которую мы не выбирали >>

Напомним, Google стала первой компанией, формализовавшей дистанционный формат работы на такой длительный период. Основатель Facebook Марк Цукерберг ожидает, что половина его сотрудников в ближайшее десятилетие перейдет на дистанционную работу.

Теги:
США, США, Карантин, работа, Google, Google



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