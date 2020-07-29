Путин проведет "большое совещание" по эпидемиологической обстановке в РФ

Речь пойдет о том, насколько система здравоохранения РФ готова к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в среду, 29 июля, проведет "большое совещание" по эпидемиологической обстановке в России, выступит и заслушает доклады, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Проведет большое совещание, сам выступит, заслушает доклад (вице-премьера Татьяны) Голиковой, доклады (главы Минздрава Михаила) Мурашко, (главы Роспотребнадзора Анны) Поповой, доклад Сергея Цыба, первого заместителя министра промышленности и торговли, и доклад (мэра Москвы Сергея) Собянина", - рассказал Песков журналистам.

По его словам, речь пойдет о том, насколько система здравоохранения РФ готова к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок к коронавирусной инфекции.

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Также на совещании будет рассмотрен вопрос о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, прогнозы экспертов по ее развитию в осенне-зимний период.