В Казахстане провели первую вакцинацию от COVID-19

Данный препарат был привезен из Австралии, где на данный момент проходит первую фазу клинических испытаний.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Специалисты Международного центра вакцинологии Казахстана впервые провели вакцинацию от COVID-19.

Препарат, разработанный австралийскими учеными, был введен первой группе добровольцев. Среди них и руководитель центра Кайсар Табынов, пишет Sputnik Казахстан.

Сейчас эта вакцина проходит первый этап клинических испытаний. Ее официальное название — COVAX-19.

Отмечается, что в Австралии этот препарат был введен уже 40 волонтерам, и промежуточные результаты оказались хорошими.

В ближайшие дни волонтерам повторно введут вакцину. Ожидается, что уже через несколько месяцев препарат выйдет на вторую и третью фазы клинических испытаний, и тогда в вакцинации смогут принять уже 30-100 тысяч добровольцев из десятка стран.

Тем временем о готовности вакцины от COVID-19 заявили в Министерстве обороны России.

Напомним, что клинические испытания препарата уже официально завершены, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Вакцина сейчас проходит экспертизу.

После этого она должна пройти регистрацию и получить разрешение на гражданский оборот. Все это планируют сделать до середины августа.

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, промышленное производство вакцины будет запущено предположительно уже в сентябре, а массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать уже в октябре.