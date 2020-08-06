В России упростили трудоустройство для иностранных студентов — новые правила

Ранее иностранные студенты имели право без специального разрешения или патента работать только на каникулах и на базе своих образовательных учреждений.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В России иностранным студентам предоставили возможность работать во время учебы.

Соответствующий закон вступил в силу накануне, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Теперь работодатели смогут нанимать иностранных учащихся без разрешения на работу или трудового патента.

Важно: речь идет о студентах, обучающихся очно по основной профессиональной образовательной программе в колледжах и вузах, имеющих государственную аккредитацию.

"Студенты смогут трудиться в любое свободное от учебы время, в том числе за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого они обучаются", — отметили в ведомстве.

Ранее иностранные учащиеся могли работать (без разрешения или патента) только в период каникул и на базе своих образовательных учреждений.

Согласно новым правилам, для заключения трудового или гражданско-правового договора с работодателем студентам необходимо предоставить лишь справку из российского учебного заведения.

Работодатель, в свою очередь, больше не должен получать разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

Еще один важный момент: после завершения обучения договор между работодателем и студентом должен быть расторгнут.