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В России упростили трудоустройство для иностранных студентов — новые правила

© Sputnik / Владимир Песня
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Ранее иностранные студенты имели право без специального разрешения или патента работать только на каникулах и на базе своих образовательных учреждений.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В России иностранным студентам предоставили возможность работать во время учебы.

© Sputnik / Руслан Кривобок
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Соответствующий закон вступил в силу накануне, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Теперь работодатели смогут нанимать иностранных учащихся без разрешения на работу или трудового патента.

Важно: речь идет о студентах, обучающихся очно по основной профессиональной образовательной программе в колледжах и вузах, имеющих государственную аккредитацию.

"Студенты смогут трудиться в любое свободное от учебы время, в том числе за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого они обучаются", — отметили в ведомстве.

Ранее иностранные учащиеся могли работать (без разрешения или патента) только в период каникул и на базе своих образовательных учреждений.

Согласно новым правилам, для заключения трудового или гражданско-правового договора с работодателем студентам необходимо предоставить лишь справку из российского учебного заведения.

Работодатель, в свою очередь, больше не должен получать разрешение на привлечение и использование иностранных работников. 

Еще один важный момент: после завершения обучения договор между работодателем и студентом должен быть расторгнут.

Теги:
трудоустройство, работа, иностранные граждане, студенты, Россия



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