В Беларуси проходят выборы президента — в них участвуют пять кандидатов

На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Также в бюллетенях есть графа "против всех".

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Беларуси сегодня проходит основной день голосования на президентских выборах.

Всего в бюллетенях представлены пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Обращение президента Беларуси Александра Лукашенко накануне выборов БелТА

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев на пикете в свою поддержку в парке Дружбы народов в Минске Sputnik

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая Facebook / Анна Канопацкая

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске Sputnik

Кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень © Foto : Сергей Сацюк / БелаПАН 1 / 5 БелТА Обращение президента Беларуси Александра Лукашенко накануне выборов

Однако есть и альтернативная графа — "против всех".

При этом накануне завершилось досрочное голосование. Оно длилось пять дней, явка избирателей превысила 41%.

Sputnik Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии

В Совете Межпарламентской Ассамблее СНГ заявили, что голосование в Беларуси проходит корректно, ни одного замечания получено не было.

Всего проголосовать на выборах могут свыше 6,8 миллиона граждан Беларуси. По всему миру и в пределах страны открыты 5 767 избирательных участков.

Во многих зарубежных генкосульствах выстроились очередь из желающих отдать свой голос за того или иного кандидата. Скопление граждан, к примеру, наблюдается у отделения посольства Беларуси в Санкт-Петербурге.

Очередь на выборы в посольство Беларуси в Москве. pic.twitter.com/MpEgmsRpCc — Тот самый Мартин (@martin_camera) August 9, 2020

​Отметим, что выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, включенных в списки избирателей.

Победителю необходимо также набрать свыше половины голосов.