14:08 09 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск

В Беларуси проходят выборы президента — в них участвуют пять кандидатов

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
В мире
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200809/14734821/V-Belarusi-prokhodyat-vybory-prezidenta--v-nikh-uchastvuyut-pyat-kandidatov.html

На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Также в бюллетенях есть графа "против всех".

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Беларуси сегодня проходит основной день голосования на президентских выборах.

Всего в бюллетенях представлены пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

  • Обращение президента Беларуси Александра Лукашенко накануне выборов
    БелТА
  • Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев на пикете в свою поддержку в парке Дружбы народов в Минске
    Sputnik
  • Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая
    Facebook / Анна Канопацкая
  • Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
    Sputnik
  • Кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень
    © Foto : Сергей Сацюк / БелаПАН
1 / 5
БелТА
Обращение президента Беларуси Александра Лукашенко накануне выборов

Однако есть и альтернативная графа — "против всех".

При этом накануне завершилось досрочное голосование. Оно длилось пять дней, явка избирателей превысила 41%. 

Sputnik
Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии
В Совете Межпарламентской Ассамблее СНГ заявили, что голосование в Беларуси проходит корректно, ни одного замечания получено не было. 

Всего проголосовать на выборах могут свыше 6,8 миллиона граждан Беларуси. По всему миру и в пределах страны открыты 5 767 избирательных участков. 

Во многих зарубежных генкосульствах выстроились очередь из желающих отдать свой голос за того или иного кандидата. Скопление граждан, к примеру, наблюдается у отделения посольства Беларуси в Санкт-Петербурге.

​Отметим, что выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, включенных в списки избирателей.

Победителю необходимо также набрать свыше половины голосов. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дети — жители Цхинвала.
Война 08.08.08: кадры из сожженного Цхинвала
Остон Урунов и его первый профессиональный тренер Тимур Алимходжаев
Сладкоежка, но ловкий и резкий: первый тренер Урунова о новичке "Спартака"
Инфографика: Постсоветские страны по численности вооруженных сил
Вооруженные силы в странах бывшего СССР

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться