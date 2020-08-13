Российской вакциной от COVID-19 заинтересовались более 20 стран мира

Регистрация первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в РФ, вызвала широкий отклик со стороны мирового сообщества.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Более 20 государств проявили "практический интерес" к российской вакцине от COVID-19, которая первой в мире получила регистрацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Стоит отметить, что в ряде западных стран выступили с резкой критикой данного достижения. В Минздраве РФ заявили, что "зарубежные коллеги, видимо, чувствуют определенную конкуренцию и преимущества российского препарата".

В ведомстве также подчеркнули, что платформа, на которой создавалась вакцина, абсолютно безопасна и уже доказала свою эффективность при разработке и производстве других лекарств.

На критику со стороны Запада также ответили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где и разработали вакцину.

Как отметил глава центра Александр Гинцбург, другой реакции ожидать было бы наивно.

"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Это как палка, которую засовывают в муравейник", — заявил ученый в эфире "России 24".

Однако в ряде стран наоборот, поздравили РФ с регистрацией препарата. Данное достижение поприветствовали и в ВОЗ.

В организации выразили заинтересованность в совместной работе с российскими учеными над поиском путей по преодолению пандемии.

Захарова между тем отметила, что Москва находится в тесном контакте с ВОЗ по вопросу применения препарата.