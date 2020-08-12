ВОЗ о российской вакцине от COVID-19: мы приветствуем это достижение

Между тем некоторые западные страны раскритиковали российский препарат. В Минздраве РФ данную критику назвали безосновательной.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поприветствовали регистрацию Россией первой в мире вакцины от коронавируса.

По их словам, любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом.

"ВОЗ осведомлена о том, что вакцина от COVID-19 зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации, как было объявлено 11 августа. ВОЗ приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против COVID-19, <...> призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мире", — заявили в ВОЗ.

Представители организации также ранее сообщали, что обсуждают возможность проведения переквалификации российского препарата, чтобы определить его соответствие международным стандартам.

Отметим, что в организации с самого начала выражали интерес к разработкам российских ученых в лечении коронавируса.

Специалисты ВОЗ подчеркивали, что рассчитывают на сотрудничество с РФ в данной сфере.

Официальную регистрацию российская вакцина прошла вчера. Препарат, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, получил название "Спутник V".

Его массовое производство намечено на сентябрь, однако в "гражданский оборот" вакцина поступит не раньше 1 января 2021 года.

Также сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины в различные государства. В числе потенциальных претендентов — страны ШОС, куда входит и Узбекистан.

Между тем на Западе выступили с резкой критикой российской разработки. Однако, как отметил глава Минздрава РФ, "зарубежные коллеги, видимо, чувствуют определенную конкуренцию и преимущества российского препарата".