В Беларуси возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

По словам генпрокурора, создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Деятельность координационного совета белорусской оппозиции является неконституционной, создание подобных органов не предусмотрено законом, заявил генпрокурор Беларуси Александр Конюк, пишет Sputnik Беларусь.

"Группой граждан Республики Беларусь 18 августа 2020 года заявлено о создании координационного совета, целями которого, в том числе является организация передачи власти... Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной", - говорится в заявлении Конюка.

По его словам, создание и деятельность совета направлены на захват государственной власти а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Специальный Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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Как заявляет член президиума Мария Колесникова, координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса и согласия в обществе.

Напомним, 9 августа состоялись выборы президента Беларуси. По официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте - кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Представители оппозиции и многие граждане не согласны с итогами голосования — по стране проходят многотысячные акции протеста.