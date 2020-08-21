Отравления не было: что рассказал врач Алексея Навального

В настоящее время диагноз "отравление" остается в подкорке сознания врачей, но они не считают, что пациент перенес отравление.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что врачи поставили практически полный диагноз блогеру Алексею Навальному, однако не могут его разглашать, сообщает РИА Новости.

Известно, что предположительный диагноз был доведен до его жены.

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"В настоящее время мы практически имеем полный диагноз. Мы имеем диагноз, мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я не могу его вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента", - сказал Калиниченко.

По его словам, Навальный не перенес отравление.

"В настоящее время диагноз "отравление" - ну, наверное, он где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - заявил врач.

Напомним, в четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме.