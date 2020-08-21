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Алексей Навальный

Отравления не было: что рассказал врач Алексея Навального

© Sputnik / Валерий Мельников
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В настоящее время диагноз "отравление" остается в подкорке сознания врачей, но они не считают, что пациент перенес отравление.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что врачи поставили практически полный диагноз блогеру Алексею Навальному, однако не могут его разглашать, сообщает РИА Новости.

Известно, что предположительный диагноз был доведен до его жены.

Алексей Навальный в реанимации - что произошло >>

"В настоящее время мы практически имеем полный диагноз. Мы имеем диагноз, мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я не могу его вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента", - сказал Калиниченко.

По его словам, Навальный не перенес отравление. 

"В настоящее время диагноз "отравление" - ну, наверное, он где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - заявил врач.

Напомним, в четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. 

Теги:
Россия, Россия, скандал, отравление, Алексей Навальный



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