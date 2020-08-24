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Открытие Военно-медицинской эстафеты в рамках Армейских международных игр-2020

На полигоне "Фориш" состоялась церемония открытия "АрМИ-2020"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В мире
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Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (14)
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Помимо представителей Узбекистана, в этот раз в конкурсе "Военно-медицинской эстафеты" приняли участие специалисты из Таджикистана, Палестины, России, Беларуси и Вьетнама.

Горный полигон "Фориш" Центрального военного округа Министерства обороны Узбекистана принимает у себя участников конкурса "Военно-медицинской эстафеты" VI Армейских международных игр "АрМИ - 2020".

Помимо представителей Узбекистана, в этот раз в соревнованиях участвуют специалисты из Таджикистана, Палестины, Российской Федерации, Беларуси и Вьетнама.

С каждым годом растет не только престиж эстафеты, но и укрепляется профессионализм её участников. Данный конкурс становится не только полигоном для обмена опытом, повышения квалификации военно-медицинского персонала, но и вносит значительный вклад в пропаганду здорового образа жизни среди военнослужащих.

YouTube / Минобороны России
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Вечером 24 августа на полигоне “Фориш” состоялась церемония торжественного открытия конкурса "Военно-медицинская эстафета".

В мероприятии приняли участие должностные лица Министерства обороны Узбекистана, команды государств-участников конкурса, а также сенаторы, члены Общественного совета при Минобороны, ветераны Вооруженных Сил, члены государственных, общественных объединений и организаций, молодого поколения, средств массовой информации и блогеры.

Заместитель министра обороны Республики Узбекистан, полковник Хамдам Каршиев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Заместитель министра обороны Республики Узбекистан, полковник Хамдам Каршиев
Вступительную речь произнес замминистра обороны Узбекистана полковник Хамдам Каршиев. Он поздравил всех участников конкурса “Военно-медицинской эстафеты” и пожелал им огромных успехов в соревнованиях.

После, представитель Министерства обороны Российской Федерации, полковник медицинской службы Владимир Викторович Лютов, а также военные других команд поздравили всех с участием в данных престижных соревнованиях и выразили свою благодарность хозяевам за представленные условия.

Открытие Военно-медицинской эстафеты в рамках Армейских международных игр-2020
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Открытие "Военно-медицинской эстафеты" в рамках Армейских международных игр-2020
Церемония продолжилась показательным выступлением Центрального военного оркестра Минобороны и концертными номерами в исполнении известных творческих коллективов и артистов эстрады.

VI Армейские международные игры "АрМИ-2020" пройдут с 23 августа по 5 сентября в пяти странах: России, Азербайджане, Армении, Беларуси и Узбекистане. За этот период более 160 команд из 30 стран мира, в том числе тысячи мастеров своего дела, лучшие военные специалисты сразятся за победу в более чем 30 соревнованиях.

В этом году в Узбекистане проходят два конкурса Армейских международных игр: "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль". В Азербайджане, Армении и Беларуси проводятся по одному конкурсу, а все остальные проходят на территории Российской Федерации.

Открытие Военно-медицинской эстафеты в рамках Армейских международных игр-2020
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Открытие "Военно-медицинской эстафеты" в рамках Армейских международных игр-2020

Для участия в "АрМИ - 2020" были приглашены команды из 90 государств, в том числе из стран-членов НАТО. Однако из-за пандемии коронавируса в мире, многие не смогли прибыть на соревнования. 

Следует отметить, что в этом году дебютировали в армейских соревнованиях команды из Саудовской Аравии, Йемена и Палестины.

Концерт в честь старта военно-медицинской эстафеты на АрМИ-2020
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Концерт в честь старта военно-медицинской эстафеты на "АрМИ-2020"

АрМИ-2019 результаты
© Sputnik / Мария Уварова
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Напомним: Армейские международные игры впервые состоялись на полигоне "Фориш" в 2019 году. Они проходили в Джизакской области с 4 по 15 августа. Тогда в "Военно-медицинской эстафете" за награды боролись 11 команд. В общекомандном зачете победу одержали узбекистанцы. Второе место получила казахстанская сборная, бронза досталась российским военным. Согласно результатам АрМИ-2019, Узбекистан вошел в пятерку сильнейших команд. Поучаствовав в 14 конкурсах, узбекские военные получили две золотые медали, а также были удостоены четырех серебряных и пяти бронзовых наград.

Флаги стран-участниц военно-медицинской эстафете на АрМИ-2020
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Флаги стран-участниц военно-медицинской эстафете на "АрМИ-2020"
Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (14)
Теги:
церемония, Соревнования, военные, Джизакская область, Узбекистан, АрМИ-2020



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