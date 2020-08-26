В Кремле против "приклеивания ярлыков" в ситуации с Алексеем Навальным

Отвечая на вопрос, почему Песков избегает в своих комментариях называть Навального по имени, Песков заявил, что "это не меняет сути дела".

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Кремле выступают категорически против приклеивания ярлыков в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет RT.

"Мы категорически против того, чтобы кто-то, скажем так, приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, то есть назвал отравлением то, что пока не подтверждено окончательно как отравление", — сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что сначала необходимо установить отравляющее вещество. Без этого говорить об отравлении нельзя, но омские медики, как напомнил Песков, не смогли установить наличие такого вещества в организме Навального. Кроме того, по его словам, не известно, удалось ли это немецким врачам. Отвечая на вопрос, почему он избегает в своих комментариях называть Навального по имени, Песков заявил, что "это не меняет сути дела".

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Напомним, в минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.

Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом "Атропин" в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.