Трое рабочих упали с новостройки в Москве - все погибли

При проведении работ на новостройке на улице Рябиновая со строительной балки упали трое рабочих. Их личности устанавливаются.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Трое рабочих погибли при падении с новостройки на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"При проведении работ на новостройке на улице Рябиновая со строительной балки упали трое рабочих", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все трое погибли.

Обстоятельства инцидента и личности погибших выясняются.

Напомним, в июле в Бухаре, при проводке канализации строящегося многоэтажного здания, спустившиеся в колодец двое рабочих потеряли сознание, отравившись ядовитыми газами.

Трагедия на стройке в Бухаре: трое рабочих скончались на месте >>

На помощь к ним поспешил другой рабочий, однако оказавшись внизу, молодой человек также вдохнул испарения и упал в обморок.

Спасти удалось только четвертого рабочего, который намеревался спасти остальных.