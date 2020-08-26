Трое рабочих упали с новостройки в Москве - все погибли

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Трое рабочих погибли при падении с новостройки на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении работ на новостройке на улице Рябиновая со строительной балки упали трое рабочих", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все трое погибли.
Обстоятельства инцидента и личности погибших выясняются.
Напомним, в июле в Бухаре, при проводке канализации строящегося многоэтажного здания, спустившиеся в колодец двое рабочих потеряли сознание, отравившись ядовитыми газами.
Трагедия на стройке в Бухаре: трое рабочих скончались на месте >>
На помощь к ним поспешил другой рабочий, однако оказавшись внизу, молодой человек также вдохнул испарения и упал в обморок.
Спасти удалось только четвертого рабочего, который намеревался спасти остальных.