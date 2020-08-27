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Мороженое

Более 200 кг мороженого в день раздают роботы на форуме "Армия-2020"

© AFP 2018 / LOIC VENANCE
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В меню представлено ванильное, шоколадное и клубничное мороженое, а также сиропы - карамельный и "бабл-гам", которые по желанию можно добавить в классический пломбир.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Более 200 кг мороженого в день раздают человекоподобные роботы на площадке экспозиционного павильона военно-строительного комплекса Минобороны России на форуме "Армия-2020", сообщили в пресс-центре мероприятия.

"В меню представлено ванильное, шоколадное и клубничное мороженое, а также сиропы - карамельный и "бабл-гам", которые по желанию можно добавить в классический пломбир", - говорится в информации.

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Для заказа мороженого необходимо с планшета выбрать продукт. Команда поступает в центр управления роботизированным "мороженым" комплексом, после чего уже сам робот приступает к формированию и выдаче порции десерта.

Военные строители пятый год подряд на форуме угощают посетителей павильона мороженым.

"В этом году впервые робот заменил человека, что позволило сделать раздачу мороженого бесконтактной. Запрос подается через планшеты, закрепленные на внешней стороне остекленного павильона, а выдача производится черед специально оборудованное окно", - пояснили в пресс-центре.

Напомним, за три дня на форуме "Армия-2020" Министерство обороны подписало контракты на сумму более триллиона рублей. Соглашения заключены с тридцатью предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Масштабный военно-технический форум продлится до конца недели.

Теги:
военные, Армия, Россия, Россия



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