20:20 27 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Дружинин

Путин: Россия выполнит свои обязательства в рамках ОДКБ по защите Беларуси

В мире
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200827/14853983.html

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова оказать Минску военную помощь в случае, если ситуация в Белоруссии начнет выходить из-под контроля. Однако российский лидер подчеркнул, что пока такой необходимости нет и, он надеется, не будет.

В мире
Путин о поддержке Беларуси в рамках ОДКБ и Союзного государства
В интервью на телеканале "Россия 1" Владимир Путин четко дал понять, что РФ окажет все необходимую, в том числе военную поддержку Беларуси, если в этой стране события будут развиваться по радикальному сценарию.

"В этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией. Александр Лукашенко так поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но еще раз повторяю. будем надеяться, что он не понадобиться. Если уже экстремистские силы начнут громить магазины и банки, устраивать беспорядки и создавать реальную угрозу населению, тогда мы обязательно поможем стабилизировать там обстановку", – пояснил Путин.

Интервью Владимира Путина
© Sputnik / Михаил Климентьев
Владимир Путин объявил о создании резерва силовиков для помощи Беларуси
Он добавил, что ситуация в Беларуси постепенно выравнивается, и есть надежда, что накопившиеся проблемы можно решить в конституционном поле. При этом российский лидер считает работу местных правоохранителей сдержанной, заметив, что нападки западных стран идут вразрез с их методами разгона демонстрантов.

"Откуда такая избирательность? Почему-то там никто не смотрит на то, как разгоняют демонстрации или стреляют в спину безоружному человеку. Думаю, просто кое-кто хочет видеть в Беларуси иные процессы, чем те, что есть на самом деле. Кто-то хочет влиять на это", — добавил президент.

Подробный комментарий слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
ОДКБ, Александр Лукашенко, Беларусь, Владимир Путин



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ксения Бородина
Российские блогеры, зарабатывающие в Instagram больше всех - фотолента
Омоновец из Беларуси, ставший героем мемов, — о взгляде силовиков на протесты
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться