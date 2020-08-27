Путин: Россия выполнит свои обязательства в рамках ОДКБ по защите Беларуси

"В этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией. Александр Лукашенко так поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но еще раз повторяю. будем надеяться, что он не понадобиться. Если уже экстремистские силы начнут громить магазины и банки, устраивать беспорядки и создавать реальную угрозу населению, тогда мы обязательно поможем стабилизировать там обстановку", – пояснил Путин.
"Откуда такая избирательность? Почему-то там никто не смотрит на то, как разгоняют демонстрации или стреляют в спину безоружному человеку. Думаю, просто кое-кто хочет видеть в Беларуси иные процессы, чем те, что есть на самом деле. Кто-то хочет влиять на это", — добавил президент.
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