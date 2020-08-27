Путин: Россия выполнит свои обязательства в рамках ОДКБ по защите Беларуси

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова оказать Минску военную помощь в случае, если ситуация в Белоруссии начнет выходить из-под контроля. Однако российский лидер подчеркнул, что пока такой необходимости нет и, он надеется, не будет.

В мире Путин о поддержке Беларуси в рамках ОДКБ и Союзного государства

"В этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией. Александр Лукашенко так поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но еще раз повторяю. будем надеяться, что он не понадобиться. Если уже экстремистские силы начнут громить магазины и банки, устраивать беспорядки и создавать реальную угрозу населению, тогда мы обязательно поможем стабилизировать там обстановку", – пояснил Путин.

В интервью на телеканале "Россия 1" Владимир Путин четко дал понять, что РФ окажет все необходимую, в том числе военную поддержку Беларуси, если в этой стране события будут развиваться по радикальному сценарию.

Он добавил, что ситуация в Беларуси постепенно выравнивается, и есть надежда, что накопившиеся проблемы можно решить в конституционном поле. При этом российский лидер считает работу местных правоохранителей сдержанной, заметив, что нападки западных стран идут вразрез с их методами разгона демонстрантов.

"Откуда такая избирательность? Почему-то там никто не смотрит на то, как разгоняют демонстрации или стреляют в спину безоружному человеку. Думаю, просто кое-кто хочет видеть в Беларуси иные процессы, чем те, что есть на самом деле. Кто-то хочет влиять на это", — добавил президент.

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