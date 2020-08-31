Apple разрабатывает складной iPhone - инсайдер

По информации, прототип телефона основан на модели iPhone 11, дополненной шарнирами из нержавеющей стали.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Стало известно, что компания Apple работает над собственной версией складного смартфона, сообщают СМИ.

По словам автора всех утечек, связанных с Apple, Джона Прессера, компания действительно тестирует складные смартфоны и они будут значительно отличаться от своих конкурентов.

"Устройство iPhone Fold описывается как смартфон с шарниром, соединяющим два дисплея. Шарнир защищает сгиб от пыли, грязи и мусора, чтобы сделать устройство более долговечным. А экран устройства при этом не будет сгибаться или складываться: разработчики сравнивают устройство с бутербродом", - говорится в информации.

Также известно, что прототип телефона основан на модели iPhone 11, дополненной шарнирами из нержавеющей стали.

Напомним, ранее стало известно, что компания Apple в следующем году представит контент с дополненной реальностью (AR).

Apple представит контент с дополненной реальностью в 2021 году >>

Релиз первоначально был запланирован на конец текущего года, но из-за пандемии COVID-19 был отложен. Тем не менее есть вероятность, что в конечном итоге Apple может отказаться и от нового плана.