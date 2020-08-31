ВОЗ допустила вакцину от COVID-19 из Казахстана к клиническим испытаниям

Данная вакцина с деактивированным вирусом уже прошла стадию доклинических испытаний.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила вакцину, разработанную учеными из Казахстана, в перечень препаратов, допущенных к клиническим испытаниям.

Данная вакцина с деактивированным вирусом уже прошла две из четырех обязательных фаз находится в фазе 1/2 клинического испытания.

Помимо казахстанской разработки, в список, одобренный специалистами ВОЗ, попали еще 33 вакцины из 19 стран мира: Великобритании, Китая, США, Германии, Японии, Индии, Южной Кореи, Бельгии, Швеции, Сингапура, Италии, Австралии, Тайваня, Кубы, Франции, Австрии и Канады.

Туда же вошла первая в мире зарегистрированная вакцина, созданная российскими учеными.

Напомним: ее масштабный экспорт начнется в следующем году.

Между тем президент РФ Владимир Путин объявил о том, что в сентябре в стране появится вторая вакцина от COVID-19.