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ВОЗ допустила вакцину от COVID-19 из Казахстана к клиническим испытаниям

РФПИ и Центр имени Гамалеи
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200831/14870810/VOZ-dopustila-vaktsinu-ot-COVID-19-iz-Kazakhstana-k-klinicheskim-ispytaniyam.html

Данная вакцина с деактивированным вирусом уже прошла стадию доклинических испытаний.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила вакцину, разработанную учеными из Казахстана, в перечень препаратов, допущенных к клиническим испытаниям.

Данная вакцина с деактивированным вирусом уже прошла две из четырех обязательных фаз находится в фазе 1/2 клинического испытания.

Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
© Sputnik / Владимир Песня
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Помимо казахстанской разработки, в список, одобренный специалистами ВОЗ, попали еще 33 вакцины из 19 стран мира: Великобритании, Китая, США, Германии, Японии, Индии, Южной Кореи, Бельгии, Швеции, Сингапура, Италии, Австралии, Тайваня, Кубы, Франции, Австрии и Канады.

Туда же вошла первая в мире зарегистрированная вакцина, созданная российскими учеными.

Напомним: ее масштабный экспорт начнется в следующем году.

Между тем президент РФ Владимир Путин объявил о том, что в сентябре в стране появится вторая вакцина от COVID-19.

Теги:
пандемия, ВОЗ, Испытания, коронавирус, Казахстан, Вакцина



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