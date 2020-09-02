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Флаг Греции

Греция открывает границы для россиян

George Rex
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200902/14889881/Gretsiya-otkryvaet-granitsy-dlya-rossiyan.html

В Грецию смогут въезжать до 500 жителей России в неделю. По прибытии они будут обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР, а также ваучер на отель.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели.

"В Грецию смогут въезжать до 500 жителей России в неделю. По прибытии они будут обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР, а также ваучер на отель. Прилететь в страну россияне смогут только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона", - говорится в информации.

Напомним, с 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.

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Совместное решение утвердили министры финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта Греции.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. 

Теги:
Авиасообщение, Россия, Россия, Греция, Греция



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