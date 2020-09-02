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День Независимости Таджикистана

В Таджикистане отменили праздничные мероприятия в День независимости

© Sputnik / Искандар Аминов
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Sputnik Узбекистан
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Девятого сентября в республике будут отменены все культурные мероприятия, конференции, вечеринки, соревнования и гулянья.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Приближается День независимости Таджикистана, однако и там отменили все праздничные мероприятия, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Учитывая стремительное распространение второй волны коронавируса в большинстве стран региона и мира, Республиканский штаб призывает всех жителей Таджикистана соблюдать правила личной гигиены", - говорится в информации.

По этому случаю 9 сентября в республике будут отменены все культурные мероприятия, конференции, вечеринки, соревнования и гулянья.

При этом гражданам Таджикистана разрешено отдыхать в парках и скверах с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, а во время прогулок необходимо носить маски и держать дистанцию в 1,5-2 метра.

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Напомним, в Узбекистане День независимости отметили вчера, 1 сентября. В республике также были запрещены все массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

Теги:
Карантин, коронавирус, праздничные дни, праздник, День независимости, День независимости, Таджикистан, Таджикистан



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