В Таджикистане отменили праздничные мероприятия в День независимости

Девятого сентября в республике будут отменены все культурные мероприятия, конференции, вечеринки, соревнования и гулянья.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Приближается День независимости Таджикистана, однако и там отменили все праздничные мероприятия, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Учитывая стремительное распространение второй волны коронавируса в большинстве стран региона и мира, Республиканский штаб призывает всех жителей Таджикистана соблюдать правила личной гигиены", - говорится в информации.

По этому случаю 9 сентября в республике будут отменены все культурные мероприятия, конференции, вечеринки, соревнования и гулянья.

При этом гражданам Таджикистана разрешено отдыхать в парках и скверах с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, а во время прогулок необходимо носить маски и держать дистанцию в 1,5-2 метра.

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Напомним, в Узбекистане День независимости отметили вчера, 1 сентября. В республике также были запрещены все массовые мероприятия в связи с коронавирусом.