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Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев и на основе принципов взаимности.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими странами: Египет (Каир), 3 рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю; республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю", - говорится в информации.

Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.

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Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва-Женева-Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих-Москва-Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью 1 раз в неделю.

Теги:
Авиасообщение, Египет, Египет, ОАЭ, ОАЭ, Мальдивы, Россия, Россия



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