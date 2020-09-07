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В Москве предложили установить памятник Илону Маску

© REUTERS / Steve Nesius
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200907/14921774/V-Moskve-predlozhili-ustanovit-pamyatnik-Ilonu-Masku.html

По словам авторов документа, данный монумент может стать символом глобальной взаимопомощи и важной достопримечательностью столицы.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. В Москве рядом с планетарием хотят установить памятник Илону Маску, такая петиция появилась на сайте Change.org.

По словам авторов документа, данный монумент может стать символом глобальной взаимопомощи и важной достопримечательностью столицы.

"Илон Маск является одним из наиболее ярких примеров предпринимателей, чья бизнес-деятельность и гражданская активность отражают понятие "социальная ответственность бизнеса", – говорится в петиции.

Авторы подчеркивают, что и сам Маск, и его компании участвуют в решении экологических проблем, развивают науку и помогают самым разным людям в сложных ситуациях.

Так как предприниматель ассоциируется в России прежде всего с космическими разработками, то памятник предложили воздвигнуть рядом с Московским планетарием.

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Московские власти считают, что для установки памятника должны быть выполнены некоторые условия: монумент может появиться в рамках культурного обмена.

Теги:
памятник, Москва, Москва, планетарий, США, США, Россия, Россия, Илон Маск



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