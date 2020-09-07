Алексея Навального вывели из комы

По информации немецкой клиники, здоровье Алексея Навального улучшилось и его отключили от аппарата ИВЛ.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Алексея Навального вывели из медицинской комы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление клиники Charite.

"Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении.

Дело Навального

20 августа самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Оппозиционер почувствовал себя плохо. В госпитале врачи вынесли заключение, что ядов в крови или в моче Навального обнаружено не было.

В качестве основного рабочего диагноза российские медики назвали нарушение обмена веществ, в результате чего произошло резкое понижение сахара в крови.

Позже Навального самолетом перевезли в берлинскую клинику Charite. Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что в организме Алексея Навального имеются следы яда из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. В Кремле и в МИД РФ сразу отреагировали на это сообщение и отметили, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, а вместо этого обратился сразу к ЕС и НАТО.

В тот же день, когда был госпитализирован Навальный, прокуратура и полиция начали проводить проверки.

В посольстве РФ в Берлине сказали, что намерены получить от Германии оперативный ответ на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в помощи, но пока не получила никакой информации от германской стороны. Он также добавил, что в том случае, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто.

В Кремле также выразили готовность к сотрудничеству по данному делу.