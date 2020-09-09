В Apple назвали дату презентации новых iPhone

Осенью выйдут четыре iPhone и две версии Apple Watch. Также на презентации представят усовершенствованный iPad Air с экраном как у iPad Pro.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Компания Apple проведет традиционную осеннюю презентацию, на которой представляют новые модели iPhone и обновленные версии iOS и macOS, 15 сентября, сообщает Bloomberg.

"Осенью выйдут четыре iPhone и две версии Apple Watch. Также на презентации представят усовершенствованный iPad Air с экраном как у iPad Pro", - говорится в публикации.

Но по информации Bloomberg, смартфоны покажут только в октябре на отдельной презентации.

Напомним, ранее стало известно, что компания Apple работает над собственной версией складного смартфона.

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Устройство iPhone Fold описывается как смартфон с шарниром, соединяющим два дисплея. Шарнир защищает сгиб от пыли, грязи и мусора, чтобы сделать устройство более долговечным.

А экран устройства при этом не будет сгибаться или складываться: разработчики сравнивают устройство с бутербродом.