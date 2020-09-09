Раса и гендер: новые требования для номинации на "Оскар"

Данные стандарты разработаны, чтобы поддержать равное представительство разных групп населения на экране и при создании фильма.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Киноакадемия объявила новые требования для участия в номинации на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".

"Новые правила устанавливают процентное соотношение или число актеров, режиссеров и других профессионалов, участвующих в создании картины, в соответствии с нормами инклюзивности", - говорится в сообщении:

- хотя бы один из главных героев должен быть представителем расовой или этнической группы;

- по меньшей мере треть исполнителей второстепенных ролей должны быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или ментального развития;

- главная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населения;

- представители этих групп должны составлять по крайней мере треть команды фильма, а также занимать по крайней мере две творческие руководящие должности;

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- студия, выпустившая фильм, должна предоставлять возможности платной стажировки, обучения и работы представителям этих групп, а также нанимать их в подразделения рекламы и дистрибуции.

В 2022 и 2023 годах вместе с фильмом нужно будет заполнить конфиденциальную инклюзивную форму, а с 2024-го в силу вступают новые стандарты.

По информации Киноакадемии, стандарты разработаны, чтобы поддержать равное представительство разных групп населения на экране и при создании фильма, а также отразить разнообразие аудитории, которая ходит в кино.