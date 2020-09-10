Немецкие СМИ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции врачей из Омска

Между тем, как сообщает Der Spiegel, Навальный полностью пришел в себя и, возможно, вспомнит все события перед отравлением.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Алексей Навальный выжил благодаря "цепочке счастливых обстоятельств", пишет немецкое издание Die Zeit со ссылкой на анонимных экспертов.

По их мнению, если бы не оперативные действия пилота, который посадил самолет в Омске, а также действия врачей, вколовших оппозиционеру атропин, то его бы спасти не удалось.

Издание привело заключение Института фармакологии и токсикологии бундесвера, которое также считает, что Навальный был отравлен ядом "Новичок", причем его новой, улучшенной версией.

Модифицированный препарат оказывает более смертоносное воздействие и имеет замедленное воздействие, нежели его предшественники.

По заключению немецких специалистов, следы яда якобы были найдены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил.

"Операция с таким летальным и сложным ядом может быть проведена только разведкой, считают немецкие эксперты. Само по себе существование нового варианта "Новичка" исключает, что какой-нибудь российский олигарх, например, получил его в свое распоряжение", — говорится в статье Die Zeit.

По данным издания, чтобы изготовить "Новичок", нужна специальная лаборатория.

Причем, этот яд нервно-паралитического действия невозможно просто так достать, поэтому для обычных преступников он не доступен, пишут немецкие журналисты.

Более того, продолжает Die Zeit, спецслужбы Германии "считают немыслимым" тот факт, что отравление оппозиционера было совершено иностранной разведкой, поскольку российская ФСБ вела слежку за Навальным.

Между тем, как пишет еще одно немецкое издание Der Spiegel, Навальный полностью пришел в себя: он снова может говорить и вполне возможно, что может вспомнить, что с ним произошло.

Однако действительно ли состояние Навального улучшилось, остается непонятным. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш написала в Twitter, что статья Spiegel о его состоянии "сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей".

В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020

Что произошло с Навальным

20 августа самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Оппозиционер почувствовал себя плохо. В госпитале врачи вынесли заключение, что ядов в крови или в моче Навального обнаружено не было.

В качестве основного рабочего диагноза российские медики назвали нарушение обмена веществ, в результате чего произошло резкое понижение сахара в крови.

Позже Навального самолетом перевезли в берлинскую клинику Charite. Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что в организме Алексея Навального имеются следы яда из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. В Кремле и в МИД РФ сразу отреагировали на это сообщение и отметили, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, а вместо этого обратился сразу к ЕС и НАТО.

В тот же день, когда был госпитализирован Навальный, прокуратура и полиция начали проводить проверки.

В посольстве РФ в Берлине сказали, что намерены получить от Германии оперативный ответ на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в помощи, но пока не получила никакой информации от германской стороны. Он также добавил, что в том случае, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто.

В Кремле также выразили готовность к сотрудничеству по данному делу.