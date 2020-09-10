В Бейруте произошел сильный пожар

Вертолеты оказывают поддержку с воздуха пожарным расчетам, которые работают непосредственно на месте ЧП в свободной экономической зоне столичной гавани.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В порту Бейрута снова неспокойно: там произошел пожар на складах с покрышками и нефтью. Вертолеты армии Ливана принимают активное участие в тушении пожара, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Вертолеты оказывают поддержку с воздуха пожарным расчетам, которые работают непосредственно на месте ЧП в свободной экономической зоне столичной гавани", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Тогда были уничтожены или повреждены сотни домов, часть из них полностью разрушилась, во многих кварталах выбило стекла. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения.

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По данным властей, причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, которую таможенники конфисковали в 2014 году. Все это время она хранилась на складе.

Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действует режим чрезвычайного положения.