В мире зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом

Большинство из новых случаев COVID-19 за сутки приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Узбекистан - 544 случаев.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире за сутки - более 300 тысяч человек, сообщается на сайте организации.

Оказалось, что это рекордный суточный прирост с 6 сентября.

"За последние сутки в мире 307 930 новых случаев COVID-19. Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Также более десяти тысяч случаев за сутки выявлено в Испании (12,1 тысяч) и Аргентине (11,5 тысяч). Узбекистан - 544 случаев, всего - 47 042", - говорится в сообщении.

За все время в мире, по данным ВОЗ, выявлено более 28,6 миллионов случаев коронавируса. Из них 917,4 тысяч человек скончались.

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