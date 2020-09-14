В России предложили ввести персональные ID-карты для мигрантов

Кроме того, согласно новому законопроекту, иностранцы должны будут оформлять электронный патент, а затем платить налог на доходы в виде фиксированного аванса.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В МВД РФ предложили несколько инициатив, направленных на изменение законодательства в сфере привлечения иностранной рабочей силы на территории России.

В частности, для мигрантов, приезжающих в РФ на заработки, подумывают ввести фиксированный авансовый платеж.

"Предполагается, что для уплаты такого налога потребуется оформить электронный патент. Работодатели — физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, — которые хотят нанять мигранта, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете (возможно, на едином портале государственных и муниципальных услуг) и заполнить специальную форму", — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

При неуплате предлагается направлять мигрантам уведомление с требованием оплатить налог в течение 15 дней. В случае отказа последует запрет работать в России.

Еще одна инициатива — ввести для мигрантов ID-карты с персональными данными, а также брать у них перед въездом в Россию отпечатки пальцев.

В законопроекте также предлагается установить размер зарплаты для мигрантов, который бы равнялся среднему уровню зарплаты в регионе для данной категории работников.

Цель одна — исключить возможность необоснованного снижения зарплаты для приезжих (демпинга).

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Помимо этого, МВД предложило ввести систему проверки отсутствия у иностранных работников неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.

Есть также меры, которые рассчитывают ввести в отношении не мигрантов, а работодателей.

Так, в законопроекте предлагается создание реестра недобросовестных лиц, приглашающих зарубежных работников.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что концепция нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, уже готова и проходит стадию обсуждения.

По ее словам, законопроект может появиться в 2021 году.