Что об отравлении Навального ядом из бутылки думает сам разработчик "Новичка"

Ранее в официальном аккаунте активиста в Instagram появилось заявление, что на бутылке из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel нашли "Новичок".

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк оценил появление бутылки с ядом в деле о якобы отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, улика в виде бутылки, которую подменить можно в любой момент, вызывает большие сомнения.

"Если учесть, что все бутылки одинаковы, то это мертвая улика. Мы ее посмотреть не можем, а у них она есть. Все бутылки одинаковы, и доказать <...> что это именно та бутылка, невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара", — заявил Ринк в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что если бы Навальный действительно отравился "Новичком" через бутылку, то совершенно точно бы умер не только он, но и все, кто эту бутылку трогал.

Дело Навального

20 августа самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Оппозиционер почувствовал себя плохо. В госпитале врачи вынесли заключение, что ядов в крови или в моче Навального обнаружено не было.

В качестве основного рабочего диагноза российские медики назвали нарушение обмена веществ, в результате чего произошло резкое понижение сахара в крови.

Позже Навального самолетом перевезли в берлинскую клинику Charite. Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что в организме Алексея Навального имеются следы яда из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. В Кремле и в МИД РФ сразу отреагировали на это сообщение и отметили, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, а вместо этого обратился сразу к ЕС и НАТО.

В тот же день, когда был госпитализирован Навальный, прокуратура и полиция начали проводить проверки.

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Между тем, как ответил глава МИД РФ Сергей Лавров, Германия демонстрирует абсолютно неподобающее отношение к тем официальным запросам, которые Москва направляет в Берлин по данному делу Навального.

Немецкие власти, по словам Лаврова, несмотря на запросы от российских государственных структур, не торопятся поделиться информацией и оказать содействие в расследовании предполагаемого отравления.

У кого еще есть доступ к "Новичку"

При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку".

Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.

Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.