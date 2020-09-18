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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Лукашенко отметил, что республика закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит госграницу с Украиной.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Александр Лукашенко сообщил о закрытии границ Беларуси с Литвой и Польшей, пишет РИА Новости.

"Белорусской армии придется усилить государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной", -  заявил президент республики.

По его словам, он не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше и в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну.

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Лукашенко отметил, что республика закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит госграницу с Украиной.

Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Теги:
Украина, Украина, Польша, Литва, госграница, границы, граница, Александр Лукашенко, Беларусь



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