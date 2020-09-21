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Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

© Sputnik / Максим Богодвид
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200921/15018703/Nazvany-protivopokazaniya-dlya-vaktsinatsii-ot-koronavirusa.html

Сейчас в научном сообществе ведется дискуссия насчет сроков действия вакцины от COVID-19. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Стали известны противопоказания к вакцинации от коронавируса, об этом RT рассказал академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов

"Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием", — заявил он.

По его словам, в научном сообществе ведется дискуссия насчет сроков действия вакцины от COVID-19. При этом именно российская вакцина "Спутник V" позволит определить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска.

Врачи-добровольцы сделали прививку российской вакциной от коронавируса - видео >>

Также Караулов призвал сделать прививку от гриппа уже сейчас.

Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства вакцины и накопления данных от пострегистрационнных исследований.

Теги:
пандемия, коронавирус, вакцинация, Вакцина, Россия, Россия



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