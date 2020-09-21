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Что показала проверка отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный

© AFP 2018 / DIMITAR DILKOFF
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Отметим, что власти Германии не стали отвечать на вопрос, где теперь находится та самая якобы отравленная бутылка из томского отеля, где жил Алексей Навальный. В передаче "улики" России немецкие власти не видят необходимости.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Роспотребнадзор провел проверку в гостинице в Томске, где останавливался Алексей Навальный, рассказала РИА Новости представитель администрации отеля.

Ранее в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что сразу после его госпитализации соратники вызвали адвоката и в его присутствии сделали опись всего, что было в номере Xander Hotel, а обнаруженное упаковали для дальнейшей передачи следствию. Как утверждается в посте, в итоге на бутылках нашли следы "Новичка".

© AFP 2018 / HANDOUT
Бутылки с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный

По словам сотрудницы отеля, после этой публикации гостиницу проверяло надзорное ведомство.

"Роспотребнадзор взял смывы, и ничего там не нашли, номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно... Если бы что-то было, мы бы уже не работали", — отметила она.

Ранее одна из администраторов Xander Hotel рассказала, как попали в номер сотрудники ФБК*, о которых говорилось в публикации Навального.

На вопрос РИА Новости, как по сути посторонние люди там оказались, администратор сообщила, что соратники Навального рассказали ей об инциденте в самолете, и после совещания с руководством отеля им показали комнату.

"Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было. Мы показали в моем присутствии", — заявила женщина.

Впрочем, как недавно отметил один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк, все версии о якобы отравлении российского оппозиционера — несостоятельны, поскольку отравляющее вещество вызывает резкое сужение зрачка и лишает человека полноценного зрения.

Он подчеркнул, что даже при самой минимальной дозе "Новичка", попавшей в организм Алексея Навального, "он бы не смог выйти из гостиницы".

*— Фонд борьбы с коррупцией был основан Навальным. Сейчас он включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Теги:
Томск, проверка, отель, Алексей Навальный, Россия



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